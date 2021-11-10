В Красноярском крае выросла смертность от COVID-19 в 14 раз

Статистику о том, что в Красноярском крае смертность от коронавируса за год выросла в 14 раз опубликовал Росстат.

В Красноярском крае за сентябрь от COVID-19 скончались 606 человек. В прошлом году в этот же период показатель составил 42 человека. По данным Росстата, прирост составил 1 442,9 % – это в 14 раз больше.

На 3,5 % выросла смертность, когда COVID-19 — не основная причина смерти, но вирус оказал существенное влияние на развитие осложнений, которые привели к смерти (42 в 2021 году, 12 в 2020 году).

Напомним, за последний месяц ежедневное количество больных COVID-19 выросло в два раза. Каждый день умирают от болезни около 30 человек. Стали чаще умирать люди 30-35 лет. В медучреждения попадают порядка 150 пациентов с коронавирусом. Стало больше пожилых больных.

На данный момент коечный фонд краевой больницы заполнен на 100 %. В больнице находятся 640 заражённых пациентов.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости