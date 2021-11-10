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Полицейские Красноярского края получили 16 автомобилей UAZ Patriot и 30 автомобилей Hyundai Solaris

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Красноярск
09:56 10 Ноября 2021
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Торжественная церемония вручения автотранспортных средств перед Днём сотрудника органов внутренних дел состоялась вчера перед красноярской краевой филармонией.

В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин, начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Сергей Блинов, прокурор Красноярского края Роман Тютюник, начальник СибЮИ МВД России Дмитрий Ким, руководители правоохранительных структур и силовых ведомств края, руководство и личный состав ГУ МВД России по Красноярскому краю.

16 автомобилей UAZ Patriot и 30 автомобилей Hyundai Solaris распределены в Межмуниципальные отделы «Ачинский», «Балахтинский», «Берёзовский», «Емельяновский», «Дзержинский», «Енисейский», «Казачинский», «Канский», «Минусинский», «Назаровский», «Уярский», «Шарыповский», Отделы по Богучанскому, Нижнеингашскому, Кежемскому, Ужурскому районам, по городам Лесосибирску, Норильску, Зеленогорску, Железногорску, Управление «Красноярское» и в отдельную специальную роту ДПС ГИБДД Главного управления, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

16 октября завершился региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Наибольшее количество голосов жителей набрал участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» лейтенант полиции Александр Трумкеллер.

Начальник Главного управления решил выделить участковому уполномоченному новый служебный автомобиль УАЗ.

Все автомобили оснащены радиотехническим оборудованием, обладают улучшенными динамическими характеристиками, управляемостью и комфортом.

Фото: 24.мвд.рф

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