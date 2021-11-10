«Аэрофлот» и РЖД оценили готовность к введению QR-кодов в транспорте

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов во время встречи с членами Совета Федерации заявил, что поддерживает идею проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров перед посадкой в самолёт, – сообщает РБК.

«Мы с соответствующим программным обеспечением, которое будет в ближайшее время разработано, на стойке регистрации сможем проверить наличие QR-кода и срок его действия. Никаких проблем с этим я не вижу», – сказал он.

При этом Полубояринов против проверки сертификатов при покупке билета. Ранее идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс поддержал и представитель авиакомпании «Победа», который также выступил против ограничений на покупку билетов считая, что это нарушит права граждан.

«Может получиться, что те люди, кто решится вакцинироваться перед полётом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше», – сказал он.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в авиакомпании из ТОП-5, введение QR-кодов может привести к сокращению внутренних перевозок на 40-60% и восстановлению механизмов поддержки отрасли, действовавших в 2020 г.

В РЖД также заявили, что технически готовы к введению QR-кодов для поездок, если такое распоряжение поступит.

«Сейчас отсутствие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прохождении вакцинации не является причиной ограничения посадки на поезд», – говорится в официальном сообщении РЖД.

Напомним, что сейчас для путешествий в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья при регистрации на рейс пассажир обязан предъявить QR-код или результат ПЦР-тестирования.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не обсуждают идею ввести QR-коды для поездок на транспорте. Он объяснил, что этот вопрос находится исключительно в прерогативе правительственного оперативного штаба.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости