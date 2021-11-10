Марк Петровский получит квартиру в Красноярске за победу в чемпионате мира по боксу

Губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил с победой чемпиона мира по боксу Марка Петровского. Они встретились и обсудили бой и спортивные планы чемпиона, сообщается на сайте правительства края.

— Самое важное сейчас — олимпийский цикл. Нужно продолжать готовиться, наращивать обороты. Хочу попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль высшей пробы, — поделился Марк Петровский.

Спортсмен рассказал, что 10 ноября поедет домой в Минусинск. Там он будет участвовать в открытии турнира по боксу заслуженного тренера России, своего первого тренера Анатолия Савченко.

— Для меня это большая честь, потому что он вырастил меня, много сил вкладывал в моё развитие. Рад, что организовали турнир его памяти, — добавил Марк Петровский.

Сейчас спортсмен учится в московском вузе, после окончания он планирует вернуться в Красноярский край.

— Чтобы твоё желание не изменилось, решено подарить тебе двухкомнатную квартиру в Красноярске. Думаю, это в хорошем смысле слова закрепит тебя на сибирской земле, поможет продолжить заниматься любимым делом и развивать бокс на берегах Енисея, — сказал Александр Усс.

Чемпионат мира 2021 года по боксу стал для Марка Петровского дебютным. До мирового первенства у Марка были только российские старты (чемпионат России, спартакиада и Кубок страны по боксу). Важно, что весовая категория спортсмена свыше 92 кг, а это супертяжёлый вес, считающийся самым престижным в боксе. Последний раз из россиян на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата мира в тяжёлом дивизионе поднимался Александр Поветкин в 2003 году.

Фото: © Вадим Кофман