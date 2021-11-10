Главный врач краевой больницы Егор Корчагин рассказал в интервью телеканалу «Енисей» о том, как Красноярский край переживает четвёртую волну пандемии коронавируса.

За последний месяц ежедневное количество больных COVID-19 выросло в два раза. Каждый день умирают от болезни около 30 человек. Стали чаще умирать люди 30-35 лет. В медучреждения попадают порядка 150 пациентов с коронавирусом. Стало больше пожилых больных.

По словам Егора Корчагина, на данный момент коечный фонд краевой больницы заполнен на 100 %. В больнице находятся 640 заражённых пациентов.

— На долечивание домой стараемся отправлять больных каждый день, чтобы в больнице оставалось хотя бы 20 свободных коек для новых пациентов, — отметил главный врач.

По прогнозам специалистов, такая ситуация сохранится примерно до 16 ноября.

Плановая госпитализация сейчас, можно сказать, не проводится. В лечебное учреждение с другими заболеваниями попадают только те, у кого есть угроза жизни.

Кстати, теперь помимо потери обоняния при коронавирусе наблюдается искажение запахов и эмоциональность, потому что вирус проникает в нервную ткань и воздействует на неё.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости