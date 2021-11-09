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В Красноярском крае в пожаре погибли двое мужчин

Главная Общество
Красноярск
18:20 9 Ноября 2021
в красноярском крае, пожар
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8 ноября в Абанском районе в пожаре погибли два жителя села Абан, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным,  59-летний хозяин дома принимал у себя гостей. В ходе застолья мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент один из гостей оставил непотушенную сигарету на матрасе, где и зафиксирован очаг возгорания. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: krk.sledcom.ru

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