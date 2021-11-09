В Красноярском крае на аппаратах ИВЛ находятся 266 человек

8 ноября губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Уровень заболеваемости в регионе находится на очень высоком уровне. По словам заместителя председателя правительства Алексея Подкорытова, в краевых больницах развёрнуто свыше 6 тысяч коек, из них 84 % заняты. на аппаратах ИВЛ находятся 266 человек.

По данным оперштаба, 2 ноября в медицинских учреждениях от коронавируса умерли 54 человека, они все были не вакцинированы. Большая часть больных в стационарах — это люди без прививки. В группе риска и люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Напомним, в регионе за сентябрь от коронавирусной инфекции скончались 606 человек. В прошлом году в этот же период показатель составил 42. По данным Росстата, прирост составил 1 442,9 % — это в 14 раз больше.

Ещё 120 человек, заражённых Covid-19, скончались от других причин. При этом 42 случая связаны с осложнениями от вируса.

Фото: instagram.com/sashasabakar/