В Ирбейском районе учеников в школу возил неисправный автобус

Для перевозки учащихся к месту учёбы в МБОУ «Тумаковская средняя общеобразовательная школа» и обратно используются школьные автобусы.

При техническом осмотре транспорта экспертом выявлены неисправности, в итоге эксплуатацию автобуса запретили. Вопреки требованиям закона, транспортное средство продолжали использоваться для перевозки детей.

Прокуратура внесла представление руководителю учреждения с требованием прекратить эксплуатацию данного автобуса. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Фото: © Александр Ратников / ИА PrimaMedia