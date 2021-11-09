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Красноярцы массово летают в Сербию ради прививки Pfizer

Главная Общество
Красноярск
17:00 9 Ноября 2021
вакцинация, европа, красноярск
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Россияне массово покупают авиабилеты в Сербию ради прививки от  коронавируса Pfizer. Об этом рассказал на своей странице в Facebook красноярский ресторатор Владимир Владимиров.

Популярность вакцины объясняется её сертификатом, признанным в странах ЕС. Сам Владимир прибыл в столицу Сербии на чемпионат мира по боксу и записался на заграничную прививку. 

"Кстати, говорили, что к нам летят из Европы вакцину нашу ставить. А тут почти полсамолёта за вакциной. Видимо, нашу пока не признали. В этом проблема", - написал ресторатор.

Всего же в Белграде можно поставить 4 вакцины, среди которых есть и российский препарат "Спутник V". Однако чаще всего люди прививаются именно Pfizer. В России он ещё не зарегистрирован, поэтому жители, которые поставят себе Pfizer, не смогут получить QR-код для посещения общественных мест.

К слову, в Красноярском крае расширят систему входа по сертификату о прививке или перенесённой болезни на кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, спа- и массажные салоны, а также другие объекты индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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