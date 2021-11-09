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С Центрального района вывезли около 100 КАМАЗов мусора

Главная Общество
Красноярск
17:41 9 Ноября 2021
общество, красноярск, мусор, ликвидация, экология
Фотография © admkrsk.ru
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В этом году с подрядчиком заключили уже три контракта на вывоз мусора с Центрального района.

По первому контракту было вывезено 517 кубометров отходов. Сэкономленные деньги благодаря проведению торгов приняли решение потратить на второй контракт, по которому очистили район от 1 339 кубометров мусора. Практически все средства потратили на ликвидацию огромной свалки на ул. Промысловая, 41 (вывезли 1 050 кубометров или около 100 КамАЗов мусора).

В ноябре заключили третий контракт. Предстоит вывезти 2 626 кубометров отходов, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Основную уборку от мусора проведут на Северном шоссе и на ул. 4-я Дальневосточная.

— Ежегодно из бюджета приходится тратить значительные суммы на то, чтобы вывозить мусор с территории района. Приходится сталкиваться и с большими свалками, и с локальными проблемами. Чтобы решить хотя бы часть из них, в частном секторе мы установили большие мульды. Их расположение согласовали с жителями, — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Напомним, несанкционированную свалку ТКО в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ.

Площадь замусоренной территории - более 50 тысяч квадратных метров, накопилось порядка 33 тысяч кубометров мусора. Свалка вредит поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру.

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