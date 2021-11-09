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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 740 человек

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Красноярск
17:20 9 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, заболевание, смерть, рост
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За сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 825.

Подтверждённых диагнозов на 9 ноября — 740. С начала пандемии — 137 690. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 121 492 (+ 715 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 49 461 житель Красноярского края (+ 4 436 за сутки), снято с медицинского учёта 3 711 человек.

4 049 464 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 3 434 за последние сутки).

Напомним, в регионе за сентябрь от коронавирусной инфекции скончались 606 человек. В прошлом году в этот же период показатель составил 42. По данным Росстата, прирост составил 1 442,9 % — это в 14 раз больше.

Ещё 120 человек, заражённых Covid-19, скончались от других причин. При этом 42 случая связаны с осложнениями от вируса.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

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