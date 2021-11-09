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Жителей Красноярского края, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности

Главная Общество
Красноярск
17:00 9 Ноября 2021
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Напомним, в регионе до улучшения эпидемиологической обстановки продлена ​система QR-кодов в торгово-развлекательных центрах. Также запрещено входить в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.

Специалисты администрации на прошлой неделе провели 61 проверку в ТРЦ, сотрудникам которых дополнительно были сделаны замечания о необходимости проверки паспортов, чтобы избежать факты фальсификации документов.

Граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). При использовании подде​льного QR-кода предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

фото: Денис Абрамов / РИА Новости

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