В Берёзовском районе в ДТП погибла автоледи

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 9 ноября около 8:00 на 9 км автодороги «Кузнецово-Зыково» женщина-водитель автомобиля ВАЗ2114 выехала на «встречку» и столкнулась с Toyota Corona. После столкновения автоледи погибла на месте, двое пассажиров пострадали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, с начала года в Красноярске более 1 000 водителей выехали на полосу встречного движения, из-за этого произошло более двадцати дорожно-транспортных происшествий.

Фото: 24.мвд.рф