9 ноября
Красноярск
погода +2 °C
71.4
 
€ 82.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Берёзовском районе в ДТП погибла автоледи

Главная Общество
Красноярск
16:36 9 Ноября 2021
дтп, смерть, в красноярском крае, происшествия, общество, мвд
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 9 ноября около 8:00 на 9 км автодороги «Кузнецово-Зыково» женщина-водитель автомобиля ВАЗ2114 выехала на «встречку» и столкнулась с Toyota Corona. После столкновения автоледи погибла на месте, двое пассажиров пострадали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, с начала года в Красноярске более 1 000 водителей выехали на полосу встречного движения, из-за этого произошло более двадцати дорожно-транспортных происшествий.

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности

Жителей Красноярского края, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности

9 Ноября 2021 г.
Для граждан предусмотрены штрафы до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.
Новости Красноярска: ЗАО "Назаровское" в Красноярском крае оштрафовали за крыс и насекомых

ЗАО "Назаровское" в Красноярском крае оштрафовали за крыс и насекомых

9 Ноября 2021 г.
Часть мяса была заражена кишечной палочкой
Новости Красноярска: В Красноярске показали новых «Львят»

В Красноярске показали новых «Львят»

9 Ноября 2021 г.
Четыре трамвая нового поколения вскоре выйдут на линию
Новости Красноярска: В Курагинском районе выявлено бешенство

В Курагинском районе выявлено бешенство

9 Ноября 2021 г.
Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В Нижнем Ингаше появилась современная площадка ГТО

В Нижнем Ингаше появилась современная площадка ГТО

9 Ноября 2021 г.
На строительство было выделено около трёх миллионов рублей
Новости компаний
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

5 Ноября 2021 г.
Территорию передаст Челябинская область
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

9 Ноября 2021 г.
Изменения в указе будут внесены на этой неделе
Новости Красноярска: В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

5 Ноября 2021 г.
Ложные предупреждения появились в соцсетях и чатах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru