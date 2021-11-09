ЗАО "Назаровское" в Красноярском крае оштрафовали за крыс и насекомых

Прокуратура Красноярского края, а также Роспотребнадзор и Россельхознадзор, проверили ЗАО "Назаровское" после того, как стало известно о тухлом мясе, используемом при производстве колбасы. Эксперты нашли в цехах насекомых и грызунов, а сырьё хранилось ненадлежащим образом. Часть мяса была заражена кишечной палочкой.

В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, предприятие оштрафовали на 125 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры края. Отмечается, что основная часть сырья и готовая продукция предприятия признаны специалистами безопасными.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости