В Курагинском районе выявлено бешенство

По информации Россельхознадзора по Красноярскому краю, на территории с. Черемшанка Курагинского района зарегистрирована вспышка бешенства крупного рогатого скота.

Для ликвидации заболевания и недопущения его распространения ветеринары КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» провели эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемых зон, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства.

Также был проведён подворный обход неблагополучных поселений для выявления больных животных и проведены мероприятия по вакцинации восприимчивых животных.

Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина по бешенству животных.

Отмети, на сегодняшний день основной способ профилактики бешенства — вакцинация.

Фото: ukrsn.ru