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В Курагинском районе выявлено бешенство

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Красноярск
15:53 9 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, село, заражение, животные
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По информации Россельхознадзора по Красноярскому краю, на территории с. Черемшанка Курагинского района зарегистрирована вспышка бешенства крупного рогатого скота.

Для ликвидации заболевания и недопущения его распространения ветеринары КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» провели эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемых зон, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства.

Также был проведён подворный обход неблагополучных поселений для выявления больных животных и проведены мероприятия по вакцинации восприимчивых животных.

Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина по бешенству животных.

Отмети, на сегодняшний день основной способ профилактики бешенства — вакцинация.

Фото: ukrsn.ru

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