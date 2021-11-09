В Курагинском районе выявлено бешенство

По информации Россельхознадзора по Красноярскому краю, на территории с. Черемшанка Курагинского района зарегистрирована вспышка бешенства крупного рогатого скота.
Для ликвидации заболевания и недопущения его распространения ветеринары КГКУ «Курагинский отдел ветеринарии» провели эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемых зон, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства.
Также был проведён подворный обход неблагополучных поселений для выявления больных животных и проведены мероприятия по вакцинации восприимчивых животных.
Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина по бешенству животных.
Отмети, на сегодняшний день основной способ профилактики бешенства — вакцинация.
Фото: ukrsn.ru