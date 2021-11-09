В Красноярске показали новых «Львят»

Первые четыре трамвая модели "Львенок" прибыли сегодня в Красноярск. Напомним, обновление городского трамвайного парка проходит при поддержке краевого правительства в рамках национального проекта «Чистый воздух». Кстати, комплектующие из алюминия для новых "Львят" делают на красноярском заводе, а дизайн вагонов разработан с участием итальянского дизайн-бюро «Italdesign».

Представил новые модели трамваев журналистам директор ПК «Транспортные сети» Андрей Юрченко. Он отметил, что это "Львенок" - это современный, энергоэффективный, экологичный и элегантный городской трамвайный вагон нового поколения.

«Идеология нашей компании – это отношение к нашему товару, не как к продукту, а как к ребёнку. Это позволяет сделать транспорт и удобным, и красивым. В этом отношении новый вагон – уникален. В нём применена низкопольная трамвайная тележка с максимально плавным ходом, большой скоростью и широким вагоном. Это единственный в мире односекционный трамвай в таком исполнении. Вы можете увидеть, что у него четыре входа. Это позволяет увеличить пассажиропоток, а ширина кабины в 16 метров делает пребывание в вагоне максимально комфортным. Отсутствие ступеней делает его удобным для инвалидов», – отметил директор ПК «Транспортные сети» Андрей Юрченко.

Новые модели трамваев, действительно, уникальны. Они отличаются от трамваев предыдущих поколений и красивым дизайном, и удобной площадкой для размещения детских и инвалидных колясок. В салонах предусмотрены камеры видеонаблюдения, валидаторы для безналичной оплаты, USB-зарядки.

- В Красноярске 160 единиц электрического транспорта, выпуск которых приходится, в основном, на 80-90 годы. Дискуссия на тему "Нужны трамваи в городах или нет" продолжаются многие годы. А сейчас, я уверен, мы лет на 50 закрыли эту тему. Потому что новые трамваи - это огромный эволюционный шаг. Это наша экологическая философия "Зеленая мобильность", - подчеркнул глава Красноярска Сергей Еремин. - Потому что в городе-миллионнике мы должны обращать внимание на экологический транспорт.

Оценил новых "Львят" и губернатор Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что хотя трамваи в крупных городах - это не типичный случай для России, но именно это направление имеет перспективы развития. Губернатор напомнил и о том, что в прошлом году в регионе было принято решение о создании ОЭЗ "Красноярской технологической долины".

- Речь идет о твердом намерении перейти от выпуска первичного алюминия к изготовлению продукции с высокой добавленной стоимостью. Решение это получило поддержку на федеральном уровне, а значит, изделий из алюминия будет больше. Поэтому не только в трамваях, но и в вагонах метро будет красноярский алюминий, а в Красноярском крае, соответственно, будут создаваться новые рабочие места, будет работать экологичное и интересное производства. И, конечно же, будет поступать больше доходов в бюджет, потому что продукция с высокой добавленной стоимостью, как раз, дает эти эффекты, - сказал губернатор Александр Усс.

Вскоре первые новые трамваи выйдут на линию, а поставку остальной партии обещают завершить до конца года.