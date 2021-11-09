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Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Главная Общество
Красноярск
15:34 9 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, поддержка
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Красноярским центром «Мой бизнес» будут разработаны «коробочные» решения для поддержки жителей Красноярского края, занимающихся сбором дикоросов или планирующим заняться этим направлением, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Специалисты центра предложат сертификацию, кредитование, вывод на внешние рынки, обучение и многое другое. Об этом во время круглого стола в Минусинске рассказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

На мероприятии обсуждали развитие производства и переработки органической продукции в регионе и как активнее вовлечь самозанятых в данное направление.

— Уже сейчас такие предприниматели и самозанятые могут получить общие меры господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Чтобы перейти на новый уровень, направление нужно выводить из «тени». К примеру, в Карелии или Томской области, где давно системно занимаются развитием этой сферы, за один сезон семья из 2-3 человек, занимающаяся сбором дикоросов, может заработать порядка 500-600 тысяч рублей. То есть при должной организации процесса у населения будет возможность зарабатывать эти деньги, — рассказал Александр Граматунов.

Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес»

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