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В Нижнем Ингаше появилась современная площадка ГТО

Главная Общество
Красноярск
15:20 9 Ноября 2021
спорт, в красноярском крае, общество, строительство, гто
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Площадка ГТО появилась на территории местной школы. Её возвели по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На строительство из федерального бюджета было выделено порядка трёх миллионов рублей.

На площадке расположены турники и брусья, лавки для пресса, скамьи для наклонов, разноуровневые перекладины, тренажёры для разных групп мышц, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Также есть различные комплексы и мишени, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Любой может прийти и отработать здесь нормативы ГТО. Если необходимо, специалисты спортивной школы в рабочее время проконсультируют по применению тренажёров, — рассказал Виктор Чупин, директор детской спортивной школы «Темп».

Всего по федеральному проекту в Красноярском крае построено более 30 площадок ГТО.

Напомним, спортивная площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО открылась в пос. Козулька. Из федерального бюджета на её строительство по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» выделили 3,2 млн рублей.

Школьники намерены здесь заниматься не только на уроках физкультуры, но и в свободное время. Выполнив нормативы ГТО, можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

— Ни одно спортивное событие не будет проходить без этой площадки. Думаю, результаты не заставят себя долго ждать. Наши спортсмены покажут отличные спортивные результаты не только на уровне края, но и России», – отметил Михаил Бурень, заместитель главы Козульского района.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края

 

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