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Лестница на ул. Гусарова, ведущая к школе, создаёт угрозу жизни и здоровью детей

Главная Общество
Красноярск
15:05 9 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, прокуратура, проверка
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Прокуратура Октябрьского района провела проверку по информации средств массовой информации о неудовлетворительном состоянии лестницы на ул. Гусарова, ведущей к средней школе № 133.

Указанная и другие расположенные на участке три лестницы используются школьниками для прохода к учебному учреждению.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, было выявлено аварийное состояние лестниц. Проверка показала, что они имеют признаки разрушения, их эксплуатация небезопасна и создаёт угрозу жизни и здоровью детей. Государственная собственность на эти объекты не разграничена.

Для постановки лестниц на учёт в качестве бесхозяйных объектов, оформления на них права муниципальной собственности и проведения ремонтных работ прокуратура внесла представление в администрацию города Красноярска.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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