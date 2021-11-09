Лестница на ул. Гусарова, ведущая к школе, создаёт угрозу жизни и здоровью детей

Прокуратура Октябрьского района провела проверку по информации средств массовой информации о неудовлетворительном состоянии лестницы на ул. Гусарова, ведущей к средней школе № 133.

Указанная и другие расположенные на участке три лестницы используются школьниками для прохода к учебному учреждению.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, было выявлено аварийное состояние лестниц. Проверка показала, что они имеют признаки разрушения, их эксплуатация небезопасна и создаёт угрозу жизни и здоровью детей. Государственная собственность на эти объекты не разграничена.

Для постановки лестниц на учёт в качестве бесхозяйных объектов, оформления на них права муниципальной собственности и проведения ремонтных работ прокуратура внесла представление в администрацию города Красноярска.

Фото: epp.genproc.gov.ru