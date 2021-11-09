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В Красноярске пьяный водитель приговорён к 1 году колонии-поселения

Главная Общество
Красноярск
14:32 9 Ноября 2021
красноярск, водитель, лишение, свобода, происшествия, общество, прокуратура, суд
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Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль машины и начал движение по улицам города, подвергая жизнь и здоровье людей опасности. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Злоумышленник приговорён к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

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