В Красноярске пьяный водитель приговорён к 1 году колонии-поселения

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль машины и начал движение по улицам города, подвергая жизнь и здоровье людей опасности. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Злоумышленник приговорён к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: © пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости