Заместителя директора фирмы по отлову бездомных животных подозревают в мошенничестве

С июня 2018 года по декабрь 2019 года заместитель директора одной из компаний по отлову и содержанию бездомных животных заключила с администрацией Шарыповского и Емельяновского районов Красноярского края 8 муниципальных контрактов.

Подозреваемая сделала документы, содержащие ложные сведения об оказании ряда услуг в том числе по осмотру ветеринарным врачом и содержанию животных, которые на самом деле не были оказаны. В итоге на основании фиктивных документов из муниципалитетов женщина получила более 2,5 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении злоумышленницы, ранее судимой за аналогичное преступление, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело расследуется.