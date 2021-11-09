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Следком прекратил дело в отношении Анатолия Быкова о неуплате налогов

Главная Общество
Красноярск
14:35 9 Ноября 2021
красноярск, скр
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Следственный комитет прекратил одно из уголовных дел в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Речь идёт о неуплате налогов. В пресс-службе СК пояснили, что дело прекращено, так как Быков полностью возместил задолженность. 

По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым были заключены безвозмездные соглашения об уступке, согласно которым эти компании уступали Быкову права требования долга к трём красноярским юридическим лицам. Как считает следствие, эти юридические лица были аффилированы с Быковым. Эти три организации частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 467 млн рублей. С полученных доходов бизнесмен не заплатил налоги на сумму более 60 млн рублей.

Напомним, что Александра Быкова арестовали 7 мая 2020 года в Красноярске. Его обвиняют в убийстве в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова, участников преступной группировки, возглавляемой Быковым. В сентябре 2021 года суд присяжных признал Быкова виновным по этому уголовному делу, он был приговорён к 13 годам лишения свободы. Кроме того, в октябре 2021 года было возбуждено ещё одно уголовное дело – его подозревают в подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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