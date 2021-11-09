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В природном парке «Ергаки» открылся зимний сезон

Главная Общество
Красноярск
14:02 9 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, зима, горнолыжник, спорт
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Горнолыжный сезон в «Ергаках» стартовал в выходные. Температура воздуха там опускалась до -20° С, но в этом сезоне снежный покров пока гораздо меньше, чем в прошлом.

Горнолыжные базы «Снежная» и «Ергаки» начали принимать любителей зимних видов спорта, и в первые же дни работы подъёмников выстроились очереди. Также для туристов в этом сезоне открыты для проживания туристические базы «Ергаки», «Снежная», «Тушканчик кэмп», «Пик Звёздный», «Эдельвейс», рассказали на сайте природного парка «Ергаки».

Комфортно кататься можно до конца апреля, но некоторые горнолыжники ездят по трассам и на майские каникулы.

Фото: ergaki-park.ru

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