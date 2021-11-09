В северные территории Красноярского края завезли более 136 тысяч тонн угля

На заседании президиума правительства Красноярского края губернатору Александру Уссу рассказали о результатах обеспечения северных территорий региона топливно-энергетическими ресурсами для отопительного сезона.

— В речную навигацию на Таймыр, в Эвенкию, Северо-Енисейский, Туруханский, Мотыгинский и Енисейский районы доставили свыше 86 тысяч тонн ГСМ и более 136 тысяч тонн угля. До конца года в отдалённые населённые пункты по автозимникам будет доставлено ещё несколько тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, — отметил заместитель председателя правительства края Николай Зуев.

Александр Усс поручил правительству усилить работу по использованию возобновляемых источников энергии, это позволит сократить затраты на северный завоз. Из краевого бюджета на обеспечение севера топливно-энергетическими ресурсами в этом году выделено 6 млрд рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Текущие затраты на северный завоз нужно стараться оптимизировать. Поэтому прошу правительство проработать тему использования в северных районах возобновляемых источников энергии. Тем более что подобный опыт имеется в Эвенкии – в Туре завершается строительство первой в крае автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки, — подчеркнул губернатор Красноярского края.

Фото: © Юлия Власова