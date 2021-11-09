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Еще 7 участков по пути к красноярским школам и садикам стали светлее

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Красноярск
12:56 9 Ноября 2021
свет, город, улицы, детсад, школы
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Текущие работы по содержанию сетей наружного освещения позволили в этом году дополнительно осветить:

- путь к детскому саду на пересечении улиц 78 Добровольческой бригады и Батурина;
- дорожку к школе в мкр. Солнечный, от дома по адресу Солнечный бульвар, 9а до ул. 60 лет Образования СССР, 9;
- путь к новой школе на ул. Калинина, 72;
- путь к школе по ул. Коммунальная,12;
- путь к школе и детскому садику от пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 93 до ул. Матросова, 1;
- путь к детскому саду от поликлиники по ул. Семафорнаяя, 255 до ул. Семафорная, 251;
- путь к школе от ул. Семафорная, 277 до ул. Матросова, 12В.

Все участки предварительно обследовали, просчитали их близость к уже существующим линиям, оценили будущие нагрузки там, где это было возможно, продлили линии, установили дополнительные опоры, кабели и светильники. Локальные меры позволили сделать пути комфортными и безопасными. 

Еще 7 участков по пути к красноярским школам и садикам стали светлее

Семь участков — лишь малая часть плановой работы с городскими уличными фонарями. Красноярск сейчас освещают больше 41 тысячи 330 светильников, их работу обеспечивают 88 км воздушных линий электропередач и больше 101 км кабелей. За всей этой системой ведется регулярный уход, выполняется ее ремонт, настройка, отладка и содержание.

Еще 7 участков по пути к красноярским школам и садикам стали светлее

​Ежегодно в городе появляются новые освещенные участки. В этом году в рамках программ капитального ремонта сетей и ремонта дорог обновленные фонари появились на шести городских улицах: ул. Павлова, ул. Щербакова, ул. Верхняя, ул. Корнеева, ул. Колхозная, ул. Карамзина. В прошлом году – на 8 улицах, а в рамках подготовки к Универсиаде - 2019 модернизация сетей уличного освещения затронула более 50 городских улиц.

Еще 7 участков по пути к красноярским школам и садикам стали светлее

Плановый капитальный ремонт и устройство освещения – это капиталоемкий и затратный по времени процесс. Чтобы где-то появились фонари, сначала нужен длительный процесс проектирования. Как правило, проекты на новые участки делаются за год до строительно-монтажных работ. Эта работа в Красноярске ведется ежегодно. Кроме того, в городе каждый год освещение появляется в рамках работ по благоустройству скверов, парков, общественных пространств и дворов. Новые сети освещения строятся вместе с домами, дорогами и другими новыми объектами. Как правило, ответственность за содержание, развитие и работоспособность таких сетей несут собственники земельных участков, на которых они расположены.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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