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Предприниматели Красноярского края могут представить свои социальные проекты на Всероссийском конкурсе

Главная Общество
Красноярск
13:13 9 Ноября 2021
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Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» проходит в Красноярском крае. Отбор проводится для того, чтобы выявить лучшие проекты для развития социальной сферы в России и организации новых направлений социального бизнеса.

Поучаствовать могут предприятия с официальным статусом социального и предприниматели, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Победителей выберут в восьми номинациях для социальных предпринимателей и в четырёх для некоммерческих организаций.

Важно, чтобы у участников был действующий проект, направленный на решение социальной проблемы, и эффективная бизнес-модель.

Приём заявок на участие проходит на сайте конкурса и завершится 15 ноября.

— Главная ценность конкурса — возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и развить свой проект. Радует, что с каждым годом участников всё больше и больше, — рассказал Денис Богатов, руководитель оргкомитета.

— В Красноярском крае, в том числе благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», активно развивается социальное предпринимательство. На данный момент в федеральный реестр социальных предпринимателей включены 38 субъектов МСП из нашего региона. Уверен, представители малого и среднего бизнеса края смогут представить достойные проекты для участия в престижном Всероссийском конкурсе, — отметил Антон Нарчуганов, заместитель руководителя краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства.

Фото: krskstate.ru

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