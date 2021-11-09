В Красноярске обвиняемый в ограблении торговых павильонов предстанет перед судом

В Красноярском крае судят мужчину за серию ограблений торговых павильонов. 42-летний подозреваемый похищал денежные средства из торговых точек в микрорайоне Черёмушки.

На счету у преступника два налёта. О первом заявил владелец одного из павильонов, расположенных в Ленинском районе. Мужчина пояснил, что неизвестный зашёл в магазин, прошёл за прилавок к кассе и, оттолкнув продавца, забрал все имеющиеся денежные средства в размере 13 тысяч рублей.

Полицейские изъяли видеозапись с места происшествия. Просмотрев её, сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 42-летний мужчина. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что очень нуждался в деньгах, так как нигде не работал. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый причастен к ещё одному аналогичному преступлению.

В отношении красноярца возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 7 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков