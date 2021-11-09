9 ноября
Красноярск
погода +2 °C
71.4
 
€ 82.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае в сентябре от коронавируса скончались 606 человек

Главная Общество
Красноярск
13:45 9 Ноября 2021
красноярск, эпидемия, смерть
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае за сентябрь от коронавируса скончались 606 человек. В прошлом году в этот же период показатель составил 42 человека. По данным Росстата, прирост составил 1442,9% – это в 14 раз больше.

Ещё 120 человека, заражённых Covid-19, скончались от других причин. При этом 42 случая связаны с осложнениями от вируса.

Напомним, что 8 ноября от коронавируса погибли 27 человек. Всего же с начала пандемии — 6 795. Подтверждённых диагнозов на 8 ноября — 728. С начала пандемии — 136 950. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. Всего вылечили 120 777 (+ 675 человек за сутки).

Вчера Роспотребнадзор предложил ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесённой болезни дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Берёзовском районе в ДТП погибла автоледи

В Берёзовском районе в ДТП погибла автоледи

9 Ноября 2021 г.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: ЗАО "Назаровское" в Красноярском крае оштрафовали за крыс и насекомых

ЗАО "Назаровское" в Красноярском крае оштрафовали за крыс и насекомых

9 Ноября 2021 г.
Часть мяса была заражена кишечной палочкой
Новости Красноярска: В Красноярске показали новых «Львят»

В Красноярске показали новых «Львят»

9 Ноября 2021 г.
Четыре трамвая нового поколения вскоре выйдут на линию
Новости Красноярска: В Курагинском районе выявлено бешенство

В Курагинском районе выявлено бешенство

9 Ноября 2021 г.
Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В Нижнем Ингаше появилась современная площадка ГТО

В Нижнем Ингаше появилась современная площадка ГТО

9 Ноября 2021 г.
На строительство было выделено около трёх миллионов рублей
Новости компаний
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

6 Ноября 2021 г.
В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.
Новости Красноярска: Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

4 Ноября 2021 г.
Медотвод от вакцинации не принимают
Новости Красноярска: В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

5 Ноября 2021 г.
Ложные предупреждения появились в соцсетях и чатах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru