В Красноярском крае в сентябре от коронавируса скончались 606 человек

В Красноярском крае за сентябрь от коронавируса скончались 606 человек. В прошлом году в этот же период показатель составил 42 человека. По данным Росстата, прирост составил 1442,9% – это в 14 раз больше.

Ещё 120 человека, заражённых Covid-19, скончались от других причин. При этом 42 случая связаны с осложнениями от вируса.

Напомним, что 8 ноября от коронавируса погибли 27 человек. Всего же с начала пандемии — 6 795. Подтверждённых диагнозов на 8 ноября — 728. С начала пандемии — 136 950. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. Всего вылечили 120 777 (+ 675 человек за сутки).

Вчера Роспотребнадзор предложил ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесённой болезни дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости