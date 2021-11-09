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На поддержку социальных проектов «Норникель» выделит 155 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:01 9 Ноября 2021
конкурс, деньги
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Норникель определит социальные проекты, которые получат денежную поддержку от компании. Традиционно лидируют три номинации: «Полюс будущего» – работа с детьми и молодёжью, «Полюс добра» – волонтёрство и помощь социально незащищённым группам, «Полюс возрождения» – сохранение культуры и искусства.

«Конкурс социальных проектов — это один из инструментов поддержки местных сообществ и организаций, которые адаптируются в онлайн-пространстве и ищут адекватные методы работы с целевой аудиторией в новой реальности», – отметил Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

В этом году на конкурс поступило 376 заявок.  В 2022 году у организаций появилась возможность реализовать публичную презентацию результатов проекта в виде фото- или видеоотчёта, а также мониторинг и оценку социального эффекта.

Всего в 2022 г. компания планирует направить на поддержку проектов победителей конкурса 155 млн руб. После технической экспертизы на соответствие условиям конкурса проекты оценят федеральные и региональные эксперты.

Финалисты конкурса будут определены 1 декабря, а победители будут названы традиционно в канун Нового года – 27 декабря.

Грантовый конкурс от «Норникеля» существует уже 7 лет. С 2014 года компания потратила на поддержку социально-значимых проектов 667,5 млн рублей. За всё время поступило 2 509 заявок, из которых было поддержано 635 проектов.

Фото: Норникель

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