В этом году людям с ограниченными возможностями здоровья оказано более 16 тысяч услуг в сфере содействия занятости

Чаще всего жители региона с ограниченными возможностями здоровья трудятся в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, торговых компаниях и фирмах, оказывающих бытовые услуги. Работают в основном инженерами, слесарями, электромонтёрами, столярами, водителями, диспетчерами, охранниками, изготовителями наружной рекламы, бухгалтерами, секретарями, менеджерами, операторами ЭВМ, швеями, поварами, дизайнерами и т.д. В этом году в результате обращения в службу занятости трудоустроены свыше 4,8 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков, при подборе сферы и вида деятельности учитываются не только образование, опыт, но также рекомендуемые каждому конкретному человеку виды труда согласно индивидуальной программе реабилитации.

— В этом году гражданам с ограниченными возможностями здоровья оказано свыше 16 тысяч услуг в сфере содействия занятости. Мобильные офисы дают возможность оказывать помощь на дому. Кому-то нужно освоить новую профессию, кому-то — повысить квалификацию, а для кого-то требуются тренинги по самопрезентации или ведению бизнеса. Для социально ответственных работодателях действуют программы, предполагающие финансовую поддержку, — рассказал глава ведомства.

Например, в ачинскую среднюю школу № 4 трудоустроен педагог дополнительного образования. Инспектором группы тылового обеспечения в МО МВД России «Боготольский» принят житель Боготола. В штат торгового дома «АРСМЕБЕЛЬ» (г. Зеленогорск) принят администратор зала.

Ирине из Зеленогорска специалисты службы занятости помогли трудоустроиться бухгалтером в торговую компанию.

— Главное, что работа по медицинским показаниям мне подходит, я справляюсь, график тоже устраивает. В перечень обязанностей входит составление отчётности, проведение ревизий, — поделилась Ирина.

Одно из эффективных мероприятий — создание для людей с инвалидностью необходимых условий труда за счёт государства. В этом году рабочие места оборудованы для 37 человек.

— Новый бухгалтер — человек обучаемый. Я благодарна службе занятости населения за возможность приобрести компьютерную технику, ортопедическое кресло и создать новое рабочее место для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, — рассказала руководитель управляющей компании «Ника» (г. Минусинск).

В регионе реализуется еще одна, подкреплённая финансовой поддержкой программа — стажировка. То есть работодателю в течение трёх месяцев компенсируются затраты на заработную плату человека с ограниченными возможностями здоровья (в размере минимальной оплаты труда). Участниками программы стали 29 человек. После стажировки в компании в Зеленогорске закрепился менеджер по продажам недвижимости, в Красноярске — художник-оформитель.

Ещё служба занятости организует для соискателей бесплатную курсовую подготовку по востребованным профессиям. В этом году на обучение и повышение квалификации направлен 131 инвалид (агент по закупкам, кладовщик, менеджер по персоналу, архивариус, кассир торгового зала, мастер маникюра, парикмахер, слесарь-сантехник, специалист по кадрам, стропальщик, флорист и другие).

Жители региона с инвалидностью пользуются услугой по содействию началу предпринимательской деятельности (консультации и денежную помощь). В этом году 14 человек с ограниченными возможностями здоровья реализовали свои бизнес-идеи (предоставление бытовых услуг, разведение сельскохозяйственной птицы, животноводство, инженерно-техническое проектирование). В Ачинске, Норильске, Берёзовском и Ужурском районах безработные открыли мастерские по ремонту оборудования. В Канске, Шарыпово, Козульском, Бирилюсском районах жители занялись разведением скота и птицы.

В Красноярском крае работает межведомственная комиссия для рассмотрения проблемных вопросов по трудоустройству людей с инвалидностью. Во всех муниципальных образованиях созданы и работают комиссии, их возглавляют главы городских округов и муниципальных районов. Такой системный подход позволяет не первый год удерживать лидерские позиции в рейтинге Минтруда России.

Фото: агентство труда и занятости населения Красноярского края