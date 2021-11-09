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Школьники из Красноярска победили в конкурсе проектов экороботов

Главная Общество
Красноярск
12:00 9 Ноября 2021
общество, красноярск, конкурс, победа
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Итоги конкурса «Робостанция МТС», проводившегося в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М», подвела МТС. Победителями стали Ярослав Прудников, Арина Григоренко, Яна Герасименко и Владислав Лизунов из Красноярска. В качестве главного приза ребята получили возможность побывать в Москве, где смогут пройти стажировку в столичной Робошколе. На втором месте - ребята из Железногорска Назар Кисляков и Максим Грязнов, которые также получат памятные призы от МТС.

Отметим, что обе команды, занявшие первое и второе место в федеральном конкурсе, были в числе лучших регионального конкурса. Кстати, региональный этап конкурса МТС в Красноярском крае проводила в партнёрстве с красноярским детским технопарком «Кванториум». В конкурсе принимали участие дети и подростки со всего Красноярского края от 6 до 14 лет. Ребята придумывали идею цифрового помощника, который заботится о природе. Они создали прототип экоробота, записали видео о принципах его работы и загрузили на сайт проекта, что позволило им стать участниками федерального конкурса.

Победители конкурса красноярцы Арина Григоренко, Яна Герасименко, Ярослав Прудников и Владислав Лизунов представили проект робота-манипулятора. По задумке ребят их экоробот сможет исследовать дно океана. Многофункциональность конструкции обеспечивает система сменных насадок для решений разнообразных узкоспециализированных задач, в том числе и научных, и экологических.

Наставники отмечают, что программированием, робототехникой, IT-технологиями ребята занимаются разное количество лет, но их объединяет то, что этим направлением они одинаково увлечены. О конкурсе подростки узнали от преподавателя красноярского детского технопарка «Кванториум», где в это время они занимались робототехникой. 

- Для некоторых это был первый опыт участия в подобных конкурсах, и, честно, не ожидали, что пройдем дальше регионального этап, - признаются сами победители. – Было очень много перспективных проектов. Очень рады победе, продолжим заниматься проектами, связанными с робототехникой.

Воспитанники железногорского СЮТа Максим Грязнов и Назар Кисляков, занявшие второе место, в своем проекте, представленном на конкурс, предложили решение проблемы «чёрного неба» при помощи «искусственных деревьев». По их проекту, деревья сумеют выделять из смога химические элементы и получать вещества для дальнейшей переработки и применения в медицине, строительстве и других сферах жизни.

Школьники из Красноярска победили в конкурсе проектов экороботов

Директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин отметил, что очень гордится тем, что сразу два призовых места в таком сложном конкурсе, как «Робостанция МТС» завоевали ребята из нашего региона.

- Ребята из Красноярского края не раз заявляли о себе, побеждая в творческих номинациях проекта «Поколение М», - сказал Александр  Колодкин. - Совместно с «Кванториумом» мы поддержали технически одарённых детей и подростков региона. В крае сосредоточено множество сложных, наукоёмких производств, и для работы на них нужны квалифицированные сотрудники технических и инженерных специальностей.  

Отметим, что «Поколение М» – это комплексная благотворительная программа. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из разных регионов России, а также оказывает помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте  дети со всей страны могут посмотреть мастер-классы по 15 творческим направлениям. Ребята выполняют задания от мастеров проекта в числе которых педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, а также режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев,  студия «Непоседы» и другие.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» компания конвертирует в «живые деньги», которые направляет на лечение тяжелобольных детей. Так, в рамках проекта было собрано более 20 миллионов рублей, которые отправлены на лечение 63 детей.

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