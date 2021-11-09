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Аграрии Красноярского края намолотили 2,9 миллиона тонн зерна

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Красноярск
12:15 9 Ноября 2021
сельское хозяйство, в красноярском крае, общество, зерно, аграрии
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Во время президиума правительства Красноярского края губернатор Александр Усс заслушал отчёт о предварительных итогах уборочной-2021.

— Региональные аграрии собрали 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе с 924,5 тыс гектаров. Урожайность зерновых и зернобобовых — 31,5 центнера с гектара. Это максимальная урожайность в Сибирском федеральном округе, — отметил заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Александр Усс поблагодарил работников сельского хозяйства и подчеркнул, что ежегодных высоких результатов аграрной отрасли региону удаётся добиться благодаря профессионализму и самоотверженному труду сельских работников.

— Хочу поблагодарить аграриев Красноярского края, всех тех, кто принимал участие в сельскохозяйственной страде и обеспечил достижение результатов. Результаты в этом году оказались снова очень высокими. Село у нас не только отрасль экономики и сельскохозяйственная деятельность, но и образ жизни огромных территорий, — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Итак, как сообщается на сайте правительства Красноярского края, лидеры по урожайности зерновых и зернобобовых — уже традиционно Назаровский (48,1 ц/га), Ужурский (48 ц/га), Шарыповский (42,1 ц/га), Емельяновский (33,5 ц/га), Новосёловский (31,7 ц/га) районы. В крупнейших сельхозпредприятиях этот показатель более 60 ц/га, в К(Ф)Х — 62,7 ц/га.

Обследовано на соответствие государственным стандартам качества порядка 444 тыс тонн пшеницы. 64,5 % из них соответствуют требованиям ГОСТа на продовольственное зерно. В том числе пшеницы третьего класса — почти 47 %, или 207,4 тыс тонн.

Со 177,5 тыс гектаров убран рапс. Намолочено практически 364 тыс тонн маслосемян (при урожайности 20,5 центнера с гектара). Красноярский край третий год подряд выходит на первое место в России по урожаю семян рапса. Доля в общероссийском производстве - более 12 %.

Лидиры по урожайности ярового рапса — Новосёловский (30,5 ц/га), Ужурский (27,7 ц/га), Нижнеингашский (25,4 ц/га), Минусинский (24,8 ц/га) и Берёзовский (24,7 ц/га) районы. Собрано 106,2 тыс тонн картофеля (при урожайности 194 центнера с гектара) и 23,5 тыс тонн овощей (урожайность — 211,6 центнера с гектара).

Запасено 244 тыс тонн сена, 924 тыс тонн сенажа, 396 тыс тонн силоса. План по заготовке кормов перевыполнен. С учётом переходящих остатков прошлого года обеспеченность кормами составляет почти 37 центнеров кормовых единиц на условную голову (128 % от плана).

Идёт подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Засеяно 22,5 тыс га озимых культур. Засыпано более 222 тыс тонн семян зерновых и зернобобовых (98,5 % от плана). Вспахано 440,5 тыс га паров, подготовлено зяби на 745 тыс га (96,5 % от плана).

В этом году на господдержку агросектора предусмотрено 6,4 млрд руб., из них более 5 млрд руб. — это средства краевого бюджета. Также было поставлено 1 476 единиц новой сельскохозтехники (200 тракторов, 169 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и 1065 единиц прочей техники).

Напомним, урожайность зерновых и зернобобовых в прошлом году стала самой большой по Сибирскому федеральному округу, а объем урожая – максимальным за 26 лет. Региональные аграрии собрали 2,786 млн тонн зерна. Лидерами тогда стали Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Новосёловский, Большемуртинский, Емельяновский, Краснотуранский, Рыбинский, Каратузский и Балахтинский районы. Красноярский край собрал урожай зерновых и зернобобовых с площади 873,5 тыс га, а урожайность достигла 31,9 ц/га. Также Красноярский край становился первым в России по урожаю маслосемян рапса. Аграрии намолотили 270 тыс тонн со средней урожайностью 22,2 ц/га, а это 10 % от всероссийского урожая рапса. Что касается уборки картофеля и овощей, то собрано было 78,6 тыс тонн картофеля при средней урожайности в 174 ц/га и 30,4 тыс тонн овощей при урожайности 269 ц/га. Для хранения были приготовлены 3,650 тыс тонн зерновых, подготовлено 27 овощехранилищ на 35 тыс тонн и 38 картофелехранилищ мощностью 35,6 тыс. тонн. На данный момент заготовили 224,7 тыс. тонн сена, 1 079,9 тыс. тонн сенажа, 368,6 тыс. тонн силоса, 32,1 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов. Государственная поддержка является одним из факторов получения таких высоких результатов урожая и урожайности.

Фото: krasagro.ru

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