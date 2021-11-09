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Сотрудники ГИБДД Красноярска разыскивают очевидцев ДТП

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Красноярск
11:30 9 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, дтп, розыск, мвд, пешеходы
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Автоинспекторы краевого центра ищут очевидцев дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы пешеходы.

По информации ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», 1 ноября в районе 09:00 на пр. Красноярский рабочий в районе д. 55 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. На середине проезжей части, на неё наехала машина тёмного цвета, который скрылся с места. В результате ДТП пешеход травмирован.

2 ноября около 16:00 в дворовом проезде (ул. Взлётная, 26 «Б») водитель наехал на пенсионерку, она по территории двора. Виновник ДТП скрылся. Женщина получила перелом. Пострадавшая рассказала, что автомобиль был в кузове «универсал» белого или серого цвета.

Владеющих какой-либо информацией о данных ДТП, просят связаться с инспекторами по розыску полка ДПС ГИБДД тел. 2268377, 2268387.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

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