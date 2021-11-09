9 ноября
Красноярск
погода +4 °C
71.4
 
€ 82.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярские гимнасты завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях

Главная Общество
Красноярск
11:14 9 Ноября 2021
в красноярском крае, красноярск, общество, соревнования, спорт, победа
версия для печати Ico_print

В Красноярске состоялись ХХVI Всероссийские соревнования памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Турнир принимала красноярская СШОР по спортивной гимнастике имени В. А. Шевчука, ведь именно Валентин Шевчук был тренером известной спортсменки.

Как сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края, участие приняли мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Приехали более 150 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации. Гимнасты на соревнованиях могли выполнить или подтвердить норматив мастера спорта России. Итак, команда Красноярского края завоевала 11 медалей (4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых).

Фото: kraysport.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На поддержку социальных проектов «Норникель» выделит 155 млн рублей

На поддержку социальных проектов «Норникель» выделит 155 млн рублей

9 Ноября 2021 г.
В этом году на конкурс поступило 376 заявок
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД Красноярска разыскивают очевидцев ДТП

Сотрудники ГИБДД Красноярска разыскивают очевидцев ДТП

9 Ноября 2021 г.
В результате аварий травмированы пешеходы
Новости Красноярска: Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям разработали энциклопедию уроков экологии

Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям разработали энциклопедию уроков экологии

9 Ноября 2021 г.
В серии двенадцать уроков, они размещены на сайте дирекции по ООПТ
Новости Красноярска: В Красноярском крае отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений

В Красноярском крае отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений

9 Ноября 2021 г.
С начала года зарегистрировано около 35 тысяч преступлений
Новости Красноярска: В Енисейске бухгалтеры украли 11 миллионов рублей

В Енисейске бухгалтеры украли 11 миллионов рублей

9 Ноября 2021 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: Анна Гарнец перестроит работу министерства экономики Красноярского края

Анна Гарнец перестроит работу министерства экономики Красноярского края

9 Ноября 2021 г.
В первую очередь, ведомство станет аналитическим центром для всех проектов в регионе
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

6 Ноября 2021 г.
В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.
Новости Красноярска: В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

8 Ноября 2021 г.
Обвиняемый арестован
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru