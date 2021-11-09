Красноярские гимнасты завоевали 11 медалей на Всероссийских соревнованиях

В Красноярске состоялись ХХVI Всероссийские соревнования памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Турнир принимала красноярская СШОР по спортивной гимнастике имени В. А. Шевчука, ведь именно Валентин Шевчук был тренером известной спортсменки.

Как сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края, участие приняли мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Приехали более 150 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации. Гимнасты на соревнованиях могли выполнить или подтвердить норматив мастера спорта России. Итак, команда Красноярского края завоевала 11 медалей (4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых).

Фото: kraysport.ru