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Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям разработали энциклопедию уроков экологии

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Красноярск
10:45 9 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, экология
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Уникальный экологический сборник «Курс на ООПТ» разработали специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям.

В серии двенадцать уроков по экологии и развитию природного потенциала региона. Почти все они размещены на сайте дирекции по ООПТ в специальном разделе. Интерактивные уроки проводятся с начала года, участие приняли уже более 1 800 жителей края.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, темой предпоследнего урока стали редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных региона. Читатели узнают, когда был утверждён первый перечень животных, включённых в Красную книгу Красноярского края и какие категории редкости присваиваются определённым видам или популяциям в зависимости от их состояния в природной среде, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Урок знакомит с краснокнижными видами животных и птиц, такими как красный волк, северный финвал, большой трубконос и даже розовый фламинго, который относится к седьмой категории редкости как залётный представитель Красной книги животных Российской Федерации, либо как вид с невыясненным характером пребывания, но систематически отмечаемый на территории региона.

Следующий урок посвятят Красной книге растений и грибов Красноярского края и разместят в начале декабря.

Фото: po-baikalu.ru

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