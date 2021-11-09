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В Красноярском крае отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений

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Красноярск
10:20 9 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, преступление, мвд, итоги
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Из-за сложной эпидемиологической обстановкой впервые ГУ МВД России по Красноярскому краю провели онлайн пресс-конференцию.

Генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий рассказал о состоянии оперативной обстановки на территории Красноярского края. По итогам 9 месяцев зафиксировано снижение на 4,1 % числа преступлений. Отмечается динамика сокращения на 3,2 % числа тяжких и особо тяжких преступлений. Всего зарегистрировано около 35 тысяч преступлений, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

— В регионе совершено меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-13,2 %), грабежей (-11 %), разбойных нападений (-41,6 %), хулиганств (-14,8 %), угонов автотранспорта (-13,9 %), поджогов (-12,3 %) и дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом (-18,4 %), а также краж чужого имущества (-15,3 %), — рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

В этом году расследовано 245 преступлений, организованных преступными группами, в том числе 117 — в сфере незаконного оборота наркотических средств, 2 — в сфере незаконного оборота оружия, 23 — экономической направленности, 19 краж и одно разбойное нападение.

Благодаря комплексным и современным подходам к решению вопросов, связанных с обеспечением правопорядка в общественных местах и на улицах населённых пунктов, в этом году отмечается снижение на 9,1 % числа преступлений, совершённых в общественных местах, из них краж на 15,3 %, разбойных нападений на 32,1 %, хулиганств на 27,3 %, краж автомототранспорта на 27,7 % и угонов на 16 %.

Фото: 24.мвд.рф

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