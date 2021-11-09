В Енисейске бухгалтеры украли 11 миллионов рублей

С декабря 2015 года по ноябрь 2020 год пять бухгалтеров МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования г. Енисейска» похитили бюджетные средства из фондов оплаты труда подведомственных образовательных учреждений г. Енисейска. Для этого они вносили в реестры заработной платы работников школ и детских садов данные лиц, которые там не работали. После этого деньги с расчётных счетов учреждений города перечислялись на личные банковские счета обвиняемых и их родственников, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Бюджету муниципального образования причинён ущерб более 11 млн рублей.

Подозреваемые обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © прокуратура Красноярского края