Анна Гарнец перестроит работу министерства экономики Красноярского края

Анна Гарнец, недавно назначенная министром экономики края, намеренна перестроить работу министерства. В первую очередь, ведомство станет аналитическим центром для всех проектов в регионе, связывающим в едино работу других ведомств.

«Национальные проекты должны остаться в поле Вашего зрения как приоритет №1. Министерство должно стать инициатором экономической активности в городах и районах. Особое внимание прошу уделить муниципальным комплексным проектам развития», — подчеркнул Александр Усс, общаясь с министром.

Основных направлений будет три: территориальное развитие, инвестиционная политика и достижение национальных целей. Кроме того, министерство экономики намеренно усилить сотрудничество с Корпорацией развития Енисейской Сибири, агентством развития малого и среднего предпринимательства и агентством труда и занятости населения, а также разработает новые подходы к развитию региона.

«Важно обеспечить координацию крупных макропроектов и более локальных проектов, но при этом не упускать из фокуса внимания средние и малые предприятия, особенно если говорим про территориальное развитие – это часто играет ключевую роль», – отметила Анна Гарнец.

Напомним, 34-летнюю Анну Гарнец на должность министра экономики региона. За её кандидатуру проголосовал 41 депутат. Она заменила Егора Васильева, который был избран депутатом Законодательного собрания региона.