Сегодня в Красноярском крае прогнозируется сильный ветер и метель

По прогнозам синоптиков, 9 ноября в центральные и южные районы Красноярского края прогнозируется сильный юго-западный ветер 15-20 м/с и метель. На дорогах гололедица.
На юге Таймырского района ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, метель.
Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют не покидать помещения, на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.
Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.
Дачникам и фермерам рекомендовано не сжигать сухую траву.
Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать, что во время метели видимость ухудшается, поэтому в такую погоду лучше снизить скорость.
Пешеходам необходимо помнить, что дорогу нужно пересекать с осторожностью. По возможности, стоит надеть нескользкую обувь.
При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.