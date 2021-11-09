Сегодня в Красноярском крае прогнозируется сильный ветер и метель

По прогнозам синоптиков, 9 ноября в центральные и южные районы Красноярского края прогнозируется сильный юго-западный ветер 15-20 м/с и метель. На дорогах гололедица.

На юге Таймырского района ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, метель.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют не покидать помещения, на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.

Дачникам и фермерам рекомендовано не сжигать сухую траву.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать, что во время метели видимость ухудшается, поэтому в такую погоду лучше снизить скорость.

Пешеходам необходимо помнить, что дорогу нужно пересекать с осторожностью. По возможности, стоит надеть нескользкую обувь.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.