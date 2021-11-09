В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

8 ноября губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Отчитались по видеосвязи о ситуации с заболеваемостью Covid-19 главы Берёзовского, Шарыповского и Боготольского районов. Также на заседании обсудили вопросы расширения перечня организаций, куда можно попасть только с документом о вакцинации либо о перенесённой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор предлагает ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесённой болезни дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах и других объектах индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха. Изменения в указе будут внесены на этой неделе, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Уровень заболеваемости в регионе находится на очень высоком уровне. По словам заместителя председателя правительства Алексея Подкорытова, в краевых больницах развёрнуто свыше 6 тысяч коек, из них 84 % заняты. на аппаратах ИВЛ находятся 266 человек.

По данным оперштаба, 2 ноября в медицинских учреждениях от коронавируса умерли 54 человека, они все были не вакцинированы. Большая часть больных в стационарах — это люди без прививки. В группе риска и люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Фото: krskstate.ru