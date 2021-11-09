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За выходные сотрудники полиции проверили более 4 тысяч развлекательных заведений

Главная Общество
Красноярск
08:58 9 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, проверка, мвд
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Из-за сложной эпидемиологической обстановкой впервые ГУ МВД России по Красноярскому краю провели онлайн пресс-конференцию.

Генерал-лейтенант полиции в режиме видео-конференцсвязи рассказал о проводимой работе по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

— С самого начала пандемии в соответствии с действующими ограничениями сотрудники полиции Красноярского края контролируют соблюдение профилактических мер развлекательными учреждениями. Заведения-нарушители устанавливаются во время профилактических рейдов, проводимых на постоянной основе, — рассказал Александр Речицкий, начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К примеру, за выходные полицейские, провели 4 362 проверки развлекательных заведений. Собрали 37 административных материалов на должностных лиц и 1 500 — на физических.

С начала года сотрудники полиции собрали более 31 тысячи административных материалов по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» в отношении жителей региона. Судом рассмотрено 24,6 тысячи. Вынесены штрафы по 7 тысячам материалам. По остальным — предупреждения.

— В отношении 51 лица собраны материалы по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — отметил Александр Речицкий.

Фото: 24.мвд.рф 

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