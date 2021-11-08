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Клубу Весёлых и Находчивых 60 лет

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Красноярск
19:42 8 Ноября 2021
юбилей, квн, красноярск
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КВН исполнилось 60 лет. Самое долгоиграющее шоу на нашем телевидении и одна из старейших молодёжных организаций мира появилась в 1961 году. Первым ведущим программы был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков.

По этому случаю корреспондент sibnovosti.ru Кирилл Сатаров взял интервью у радиоведущего, певца и КВНщика Андрея Козянчука. В прошлом он играл за команды «Виасипед» и «Молодость».

«Для КВН Красноярск – это очень важный город. От нас высшей лиге принимало участие как минимум 6-7 команд. Это один из лучших результатов по стране. Это одна из самая больших молодёжных организаций мира. За всё время в КВН играло множество людей. Их можно встретить в различных структурах Красноярска. Каждый, кто когда-либо посвятил себя этой игре нашёл для себя множество приятных знакомых и научился чему-то новому, ведь КВН – это не только юмор, но ещё и школа: радио, телевидения, ораторского искусства. Многим это помогло добиться больших успехов в жизни. 

Как известно, бывших КВНщиков не бывает и круче этого шоу ничего не будет. Поэтому я хочу сказать спасибо всем игрокам и Александру Васильевичу Маслякову за то, что он взялся за этот проект, подаривший много разных историй нам в жизнь».

Фото: © Михаил Климентьев / РИА Новости 

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