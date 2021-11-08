Красноярский фотограф заболел коронавирусом и начал «репортаж» из «красной зоны»

Красноярский фотограф Александр Сабакарь заболел коронавирусом и начал вести репортаж ковидария Емельяновского района. Своими снимками он делится в Instagram. До этого он лежал в краевом центре.

В объектив смартфона попали врачи, пациенты еда, лекарства, а также пейзажи из окна. Красноярец снабжает истории в инстаграм различными жизнеутверждающими подписями.

Напомним, что по информации центра управления регионом и краевого минздрава, 44,4 % взрослого населения Красноярского края уже прошли вакцинацию. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона. 3 ноября в крае зарегистрировано 709 новых случаев заболевания. Снято с медицинского наблюдения 3 671 человек.

Фото: instagram.com/sashasabakar/