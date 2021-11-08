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В Хакасии мужчина чуть не убил бывшую жену и её сожителя

Главная Общество
Красноярск
17:42 8 Ноября 2021
общество, происшествия, хакасия, покушение, убийство
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7 ноября в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о госпитализации в больницу поступивших с множественными ножевыми ранениями 42-летней женщины и 33-летнего мужчины.

7 ноября вечером подозреваемый встретил на улице сожителя бывшей супруги, который шёл вместе с его сыном. Между мужчинами возник конфликт. Причиной скандала стали высказанные подозреваемым в адрес потерпевшего претензии по поводу поздней прогулки с его сыном. Затем в конфликт вмешалась бывшая жена подозреваемого. Злоумышленник нанёс несколько ножевых ранений мужчине и женщине. После случившегося подозреваемый скрылся с места преступления.

Потерпевших доставили в больницу.

Через какое-то время злоумышленник пришёл в полицию и рассказал о преступлении.

В отношении 33-летнего жителя Черногорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru

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