На юге Красноярского края медвежонок случайно повернул камеру и стал блогером

В Саяно-Шушенском заповеднике медвежонок снял одну из фотоловушек и сделал своё семейство звёздами соцсетей. На кадрах видно, как маленький хищник поменял ракурс фотоловушки, и ловко залез на дерево, а мать-медведица «станцевала» около сосны.

«На видео зверь словно специально поправляет камеру, чтобы в объектив попали кадры из жизни медвежьего семейства: медвежонок ловко и быстро залазит на дерево, бросая сверху ветки, а затем спускается на землю, медведица в это время, стоя на двух лапах, трётся о ствол», — говорится в сообщении заповедника.

В Саяно-Шушенском заповеднике установлено около 80 автоматических фоторегистраторов. Ранее на кадры попадало семейство ирбисов и кабанов. Сейчас на территории заповедника насчитывают 250 особей бурого медведя.

Фото: Саяно-Шушенский Заповедник