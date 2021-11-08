8 ноября
Красноярск
погода +8 °C
71.4
 
€ 82.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На юге Красноярского края медвежонок случайно повернул камеру и стал блогером

Главная Общество
Красноярск
17:15 8 Ноября 2021
в красноярском крае, заповедник, медведь
версия для печати Ico_print

В Саяно-Шушенском заповеднике медвежонок снял одну из фотоловушек и сделал своё семейство звёздами соцсетей. На кадрах видно, как маленький хищник поменял ракурс фотоловушки, и ловко залез на дерево, а мать-медведица «станцевала» около сосны.

«На видео зверь словно специально поправляет камеру, чтобы в объектив попали кадры из жизни медвежьего семейства: медвежонок ловко и быстро залазит на дерево, бросая сверху ветки, а затем спускается на землю, медведица в это время, стоя на двух лапах, трётся о ствол», — говорится в сообщении заповедника.

В Саяно-Шушенском заповеднике установлено около 80 автоматических фоторегистраторов. Ранее на кадры попадало семейство ирбисов и кабанов. Сейчас на территории заповедника насчитывают 250 особей бурого медведя.

Фото: Саяно-Шушенский Заповедник

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина чуть не убил бывшую жену и её сожителя

В Хакасии мужчина чуть не убил бывшую жену и её сожителя

8 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: Жителя Абакана посадят на 12,5 лет за убийство приятеля

Жителя Абакана посадят на 12,5 лет за убийство приятеля

8 Ноября 2021 г.
Он полностью признал вину
Новости Красноярска: Красноярский фотограф заболел коронавирусом и начал «репортаж» из «красной зоны»

Красноярский фотограф заболел коронавирусом и начал «репортаж» из «красной зоны»

8 Ноября 2021 г.
До этого он лежал в краевом центре
Новости Красноярска: За неделю за нарушение масочного режима составлено 80 протоколов

За неделю за нарушение масочного режима составлено 80 протоколов

8 Ноября 2021 г.
При использовании подде​льного QR-кода грозит до 2 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярском крае коронавирусом заболели ещё 728 человек

В Красноярском крае коронавирусом заболели ещё 728 человек

8 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: В ноябре медицинский «Поезд здоровья» будет работать на станциях юга Красноярского края

В ноябре медицинский «Поезд здоровья» будет работать на станциях юга Красноярского края

8 Ноября 2021 г.
Приём пациентов будут вести узкие специалисты
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

4 Ноября 2021 г.
Медотвод от вакцинации не принимают
Новости Красноярска: Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

4 Ноября 2021 г.
В течение последних двух недель наблюдается зигзагообразное течение волны
Новости Красноярска: В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

3 Ноября 2021 г.
У следствия есть претензии к целому ряду госструктур
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru