Жителя Абакана посадят на 12,5 лет за убийство приятеля

69-летний злоумышленник и 45-летний потерпевший проживали в разных комнатах общежития (ул. Тараса Шевченко г. Абакана) За несколько дней до случившегося бывшая сожительница потерпевшего стала встречаться и проживать с подсудимым, который с 21 на 22 марта ночью пришёл в комнату к соседу, чтобы забрать оставшиеся вещи женщины. На почве ревности между нетрезвыми мужчинами возник скандал, в ходе которого подсудимый нанёс потерпевшему удары кулаками и ногами по телу и голове. Затем он отвёрткой несколько раз ударил потерпевшего в область головы, шеи и поясницы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Он полностью признал вину.

Мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: krk.sledcom.ru