В Красноярском крае коронавирусом заболели ещё 728 человек

За сутки от коронавируса погибли 27 человек. Всего же с начала пандемии — 6 795.

Подтверждённых диагнозов на 8 ноября — 728. С начала пандемии — 136 950. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 120 777 (+ 675 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 48 736 жителей Красноярского края (+ 4 268 за сутки), снято с медицинского учёта 3 602 человека.

4 046 030 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 8 830 за последние сутки).

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс подписал изменения в указ об ограничительных мерах для противодействия распространения коронавируса.

— Продляется проверка QR-кодов при входе на массовые культурные и спортивные мероприятия, а также при входе в торгово-развлекательные центры до улучшения эпидемической ситуации.

— Установлен запрет для лиц до 18 лет посещать ТРЦ без сопровождения родителей (за исключением обслуживания навынос).

Новые ограничения планируют ввести в Красноярском крае после заседания оперативного штаба в ближайшие дни.

Фото: vk.com/shtabkrskstate