В Красноярском крае коронавирусом заболели ещё 728 человек

За сутки от коронавируса погибли 27 человек. Всего же с начала пандемии — 6 795.
Подтверждённых диагнозов на 8 ноября — 728. С начала пандемии — 136 950. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.
Всего вылечили 120 777 (+ 675 человек за сутки).
Под медицинским наблюдением находятся 48 736 жителей Красноярского края (+ 4 268 за сутки), снято с медицинского учёта 3 602 человека.
4 046 030 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 8 830 за последние сутки).
Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс подписал изменения в указ об ограничительных мерах для противодействия распространения коронавируса.
— Продляется проверка QR-кодов при входе на массовые культурные и спортивные мероприятия, а также при входе в торгово-развлекательные центры до улучшения эпидемической ситуации.
— Установлен запрет для лиц до 18 лет посещать ТРЦ без сопровождения родителей (за исключением обслуживания навынос).
Новые ограничения планируют ввести в Красноярском крае после заседания оперативного штаба в ближайшие дни.
Фото: vk.com/shtabkrskstate