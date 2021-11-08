Перевозки пассажиров на КрасЖД выросли на 9,7% в январе-октябре

В октябре 2021 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 574,7 тыс. пассажиров, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 456,3 тыс. пассажиров (+9,8% к октябрю 2020 г.), в дальнем следовании – 118,4 тыс. (+27,7%).

Пассажирооборот в октябре составил 131 млн пасс-км, это на 14,2% больше показателей того же периода 2020 года.

Всего в январе-октябре 2021 года отправлено 6 млн 216 тыс. пассажиров (+9,7% к январю-октябрю прошлого года), из них в дальнем следовании – 1 млн 235 тысяч (+27,2%), в пригородном сообщении – 4 млн 981 тыс. пассажиров (+6,1%).

Пассажирооборот на КрасЖД с начала 2021 года увеличился на 28,2% к уровню прошлого года и составил 1,5 млрд пасс-км.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД