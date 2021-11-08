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В ноябре медицинский «Поезд здоровья» будет работать на станциях юга Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
16:11 8 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, здравоохранение, поселок, юг
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В передвижной поликлинике располагаются клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт.

Приём пациентов будут вести узкие специалисты такие, как хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и другие. Жители поселений смогут пройти необходимые обследования, получить результаты анализов, проконсультироваться у врачей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

«Поезд здоровья» будет работать с 8.00 до 18.00 на станциях:

Абакумовка (Иланский район) — 14-15 ноября;

Ирбейская (Ирбейский район) — 16-19 ноября;

Саянская (Саянский район) — 20-22 ноября.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.

Фото: КрасЖД

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