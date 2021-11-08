В Красноярске сотрудники ГИБДД задержали 63 пьяных водителя

В рамках рейда «Нетрезвый водитель» вечером и ночью в Красноярске в нерабочие дни были организованы массовые проверки транспортных средств инспекторами ГИБДД.

Как сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, проверку на трезвость не прошли 63 автомобилиста. Им предусмотрена ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортного средства на срок до 2 лет. Повторная езда в нетрезвом виде влечёт уголовную ответственность.

Та же ответственность, что и за положительный тест на алкоголь предусмотрена за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Также стоит отметить, что за четыре праздничных дня на телефон «Синей линии» поступило 5 звонков от жителей. На основании этих звонков задержано 3 пьяных водителя.

Сообщить о водителе в нетрезвом виде можно по телефону 263-10-19.

Фото: vk.com/gibdd24